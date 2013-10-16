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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39160

В Сумах военная часть ищет пожарных

Военная часть – п/п В1060 формирует пожарное подразделение.

В связи с этим проводит отбор кандидатов на контракт на должности сержантского и солдатского состава. В частности, среди должностей солдатского и сержантского состава воинской части необходимы: главный сержант, командир отделения, командир пожарного танка, старший пожарный, старший водитель, механик-водитель, пожарный, водитель.

На сегодняшнее время денежное довольствие контрактников рядового, сержантского и старшинского состава с 01.01.2016 года - от 7000 грн. Аспекты социально-правовой защиты военнослужащих, перспективы карьерного роста и преимущества военной службы по контракту:

- ежегодный отпуск от 30 до 45 дней и выплата оздоровительных средств в размере месячного денежного обеспечения (около 7000 грн);

- получение материальной помощи на решение социально-бытовых проблем в размере месячного денежного обеспечения (около 7000 грн);

- стабильное ежемесячное денежное обеспечение;

- получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях здравоохранения для контрактников и членов их семей;

- возможность бесплатного обучения в высших военных учебных заведениях и получения специальности;

- возможность получения первичного офицерского звания военнослужащими сержантского (старшинского) состава, имеющих высшее образование.

Желающих просят обращаться в г. Сумі по адресу: ул. Г.Кондратьева, 165.

Общество Военная часть Пожарные
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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