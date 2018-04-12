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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0788

На Сумщине сельского голову признали коррупционером

Сельский голова привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

Глава Смеловского сельского совета Роменского района был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1, 2 ст.172-7 КУоАП (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов), и наложено на него административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 3400 гривен.

У сельского головы в течение 2016-2018 годов возник реальный конфликт интересов при заключении договоров об отпуске товарно-материальных ценностей между Смеловским сельским советом с физическим лицом-предпринимателем, которым является жена главы сельсовета.

Согласно п «В» ч. 1 ст. Из Закона Украины «О предотвращении коррупции», сельский голова является субъектом ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

Таким образом, он публично не сообщил Смеловский сельский совет или НАЗК о том, что при осуществлении полномочий сельского головы возник реальный конфликт интересов в момент заключения договоров с близким лицом - женой.

Право Коррупция Роменский район
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