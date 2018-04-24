Ахтырчане пытались украсть стойку для шин с местной СТО В Ахтырке «охотники» за металлом в поисках средств на водку пытались сначала демонтировать дорожный знак, а затем украли металлическую стойку для шин.

О двух неизвестных мужчинах, которые несут явно краденую вещь, в полицию около полуночи сообщил случайный очевидец. На место, указанное свидетелем, немедленно отправился дежурный наряд полиции охраны, где и задержал двух ахтырчан, которые переносили украденную с ближайшей СТО стойку для шин.

Обоих доставили в Ахтырский отдел полиции и опросили. Там выяснилось, что, не имея денег на приобретение водки, злоумышленники решили заполучить их кражей металлических изделий. Поэтому сначала пытались украсть дорожный знак. Однако из-за нехватки физической силы им не удалось его демонтировать, и они обратили внимание на другую металлическую конструкцию.

Сейчас следователи уже открыли по обоим «охотникам» за металлом уголовное производство по ст. 185 УК Украины «Кража», и проверяют их на причастность к совершению других аналогичным преступлениям. Гражданам грозит наказание от немалого штрафа до 3-х лет заключения, впрочем, окончательную точку в их деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.