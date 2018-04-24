На Сумщине полиция задержала «кладбищенских» воров

В последнее время в Белопольское отделение полиции поступило ряд обращений от местных жителей о том, что неизвестные повредили могилы их умерших родственников. По «почерку» совершенного преступления полицейские понимали - это дело рук один и тех же лиц.
«Весь личный состав отделения был ориентирован на их розыск, - комментирует Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции. - Проверяли ранее судимых и тех, кто мог быть причастным к подобным кражам. В результате в поле нашего зрения попали двое ранее судимых мужчин 25 и 36 лет. Они нигде не работали и на жизнь зарабатывали преимущественно кражами. И не ошиблись в своих догадках. В дальнейшем, во время общения со следователями, они признались, что ходили на местное кладбище, чтобы извлечь металлические элементы из захоронений».
Интересовали злоумышленников металлические ограждения, уголки, которые в дальнейшем они сдавали перекупщикам как металлолом. А вырученные деньги тратили на приобретение спиртного и продуктов питания. В полиции уже доказали причастность мужчин к шести таким преступлениям.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 «Надругательство над могилой». Наказанием за содеянное может стать лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
В Ахтырке «охотники» за металлом в поисках средств на водку пытались сначала демонтировать дорожный знак, а затем украли металлическую стойку...
Воспользовавшись отсутствием соседки, 16-летняя студентка выбила дверь в ее комнату и украла куртку....
В Глухове 34-летний местный житель похитил из дома приятеля швейную машинку, которую в дальнейшем продал....
С заявлением о розыске утраченного мобильного телефона обратилась 20-летняя жительница Шостки...
В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, которого с марта 2016 года разыскивала...