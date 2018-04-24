На Сумщине полиция задержала «кладбищенских» воров Два жителя Белополья раскурочили шесть могил на местном кладбище, - интересовались исключительно металлическими элементами, чтобы потом сдать их на металлолом.

В последнее время в Белопольское отделение полиции поступило ряд обращений от местных жителей о том, что неизвестные повредили могилы их умерших родственников. По «почерку» совершенного преступления полицейские понимали - это дело рук один и тех же лиц.

«Весь личный состав отделения был ориентирован на их розыск, - комментирует Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции. - Проверяли ранее судимых и тех, кто мог быть причастным к подобным кражам. В результате в поле нашего зрения попали двое ранее судимых мужчин 25 и 36 лет. Они нигде не работали и на жизнь зарабатывали преимущественно кражами. И не ошиблись в своих догадках. В дальнейшем, во время общения со следователями, они признались, что ходили на местное кладбище, чтобы извлечь металлические элементы из захоронений».

Интересовали злоумышленников металлические ограждения, уголки, которые в дальнейшем они сдавали перекупщикам как металлолом. А вырученные деньги тратили на приобретение спиртного и продуктов питания. В полиции уже доказали причастность мужчин к шести таким преступлениям.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 «Надругательство над могилой». Наказанием за содеянное может стать лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.