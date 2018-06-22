За выходные полиция раскрыла четыре кражи чужого имущества

В Лебединский отдел полиции поступило сообщение о краже мобильного телефона, которую совершил неизвестный у 7-летнего ребенка, который отдыхал в детском оздоровительном центре. В ходе проведения розыскных мероприятий работники полиции установили, что кражу совершил 23-летний мужчина, который, находясь на территории центра, заметил на столе оставленный без присмотра телефон и положил его в карман.
В Серединобудском районе полиция установила личность 40-летней женщины, которая тайком проникла в домовладение жительницы села Чернацкое и похитила из сарая 40-литровый алюминиевый бидон и шесть килограммов металлолома. Похищенное имущество у злоумышленницы полиция изъяла.
В селе Боромля Тростянецкого района 25-летний местный житель, проникнув на территорию домохозяйства 50-летнего мужчины, тайно похитил изделия из металла, чтобы сдать их на металлолом. А в Ямполе 38-летний мужчина из летней кухни хозяйства собственного отца похитил 40-литровый газовый баллон.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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