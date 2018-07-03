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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58117

Жительница Шостки обокрала отчима

Находясь в гостях у матери, 28-летняя женщина похитила банковскую карточку отчима, сняв со счета более 4000 гривен.

В полицию с заявлением о краже обратился 61-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал, что с его банковской карточки исчезло более 4000 гривен.

Правоохранители установили, что свой финансовый документ пенсионер хранил дома. В тот день он поехал в город снять наличные и обнаружил пропажу половины сбережений. В банке, куда он обратился за консультацией, ему объяснили, что деньги снимали в одном из банкоматов города с помощью его секретного кода.

«В ходе беседы с потерпевшим и его женой выяснилось, что к карте имела доступ и дочь хозяйки, которая живет отдельно, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Женщину пригласили в отдел полиции, где она призналась в совершенной краже».

Подозреваемой 28 лет. Она рассказала, что во время гостин у матери похитила банковскую карточку отчима. В городе сняла оттуда наличные и потратила на продукты питания и бытовую химию. Вернувшись, тайком положила карточку на место в надежде, что родители не поймут, сколько именно там было денег.

Сейчас в отношении женщины открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 185 «Кража» и ч. 1 ст. 357 «Похищение документов». За содеянное ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район
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