Шосткинец сдал вора, вломившегося в соседнюю квартиру Житель Шостки, заметив вора у двери соседской нежилой квартиры, сообщил об этом местную полицию.

Правоохранители, получив сообщению одного из местных жителей о воре у двери соседского жилья, немедленно прибыли на вызов. И задержали подозреваемого, который уже приготовил для выноса из квартиры понравившиеся изделия из металла.

«Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Он признался, что нежилую квартиру заметил давно, разглядел замки, которые можно легко открыть и уверенно пошел на преступление».

По словам заявителя, он живет рядом с нежилой квартирой, случайно увидел, как незнакомец некоторое время рылся у входной двери чужого жилья, а потом зашел внутрь. Не теряя драгоценных минут, мужчина позвонил на «102».

В отношении задержанного правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему в очередной раз грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.