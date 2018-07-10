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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36150

Шосткинец сдал вора, вломившегося в соседнюю квартиру

Житель Шостки, заметив вора у двери соседской нежилой квартиры, сообщил об этом местную полицию.

Правоохранители, получив сообщению одного из местных жителей о воре у двери соседского жилья, немедленно прибыли на вызов. И задержали подозреваемого, который уже приготовил для выноса из квартиры понравившиеся изделия из металла.

«Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Он признался, что нежилую квартиру заметил давно, разглядел замки, которые можно легко открыть и уверенно пошел на преступление».

По словам заявителя, он живет рядом с нежилой квартирой, случайно увидел, как незнакомец некоторое время рылся у входной двери чужого жилья, а потом зашел внутрь. Не теряя драгоценных минут, мужчина позвонил на «102».

В отношении задержанного правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему в очередной раз грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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