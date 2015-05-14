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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21168

На Сумщине хотят создать веломаршруты активного отдыха

Планируется, что первый будет пролегать из Сум в Зеленый Гай Сумского района вдоль живописных берегов реки Псел.

Общей командой в составе представителей отдела продвижения и туризма облгосадминистрации и представителей общественной организации «Велосумщина» был осуществлен выезд на велосипедах из Сум в Зеленый Гай с целью формирования велосипедного маршрута, маркировки направления с применением спутниковой навигации, определения проблемных для движения и опасных участков и с целью поиска и включения в маршрут туристически привлекательных мест.

По мнению начальника отдела промоции и туризма облгосадминистрации Юрия Гладенко, Сумщина имеет уникальный природный ландшафт и территории, передвижение которыми не оставит равнодушным даже самого требовательного фаната экстремального вида отдыха - маунтинбайка, а создание современного безопасного веломаршрута (в перспективе - ряда маршрутов по всей области) позволит привлечь туристов со всей Украины, и даже любителей и профессионалов экстремального вида спорта из заграницы.

Представители общественной организации «Велосумщина», которые уже не первый год занимаются маунтинбайкингом, имеют многолетний опыт участия и организации веломероприятий, заверили, что они лично и участники возглавляемой ими организации приложат максимум усилий для создания такого маршрута в плодотворном взаимодействии с соответствующими государственными органами.

В перспективе созданный маршрут может быть приобщен к национальной сети зеленых путей «Гринвейз».

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