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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские велотуристы с медалями чемпионата Украины

Сборная Сумской области - серебряный призер чемпионата Украины по велосипедному туризму.

С 12-15 сентября в Киеве проходил чемпионат Украины по велосипедному туризму. На соревнования прибыли 7 команд.

Сборная команда от Сумщины в общем зачете заняла второе место. В «велоралли», где дистанция в 51 км включала 12 этапов - I место, на комплексных дистанциях - III место.

Команда от Сумщины выступала в составе Вадима Крамского (руководитель кружка СР БДЮ), Александра Пилипчука (КМС по велосипедному туризму, тренер сборной команды Сумской области по велосипедному туризму, руководитель туристического кружка) Дмитрия Гирявенко, Ярослава Даценко (от Великочернетчинского сельского совета), Артема Сивко и Никиты Емельяненко (ученики Новосечанской СОШ).

Спорт Велотуризм

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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