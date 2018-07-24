Сумские копы поймали вора автономеров Патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к краже номерных знаков.

7 августа, около часа ночи, патрулируя улицу Холодногорскую, экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка.

Полицейские решили поговорить с ним. Во время разговора 23-летний сумчанин нервничал и путался в показаниях, одновременно, будто бы пытался что-то выбросить из кармана. Патрульные провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у гражданина отвертку, нож и куски бумаги с надписью одного из мессенджеров с учетной записью пользователя. В связи с тем, что последнее время увеличилось количество краж номерных знаков, особенно иностранной регистрации, а под стеклоочистителями люди находят похожие послания, инспекторы решили проверить данную запись. Под ним в мессенджере был указан следующий текст - «По номерам, пишите сюда!».

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили мужчину в Сумской отдел полиции.