Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00187

Сумские копы поймали вора автономеров

Патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к краже номерных знаков.

7 августа, около часа ночи, патрулируя улицу Холодногорскую, экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка.

Полицейские решили поговорить с ним. Во время разговора 23-летний сумчанин нервничал и путался в показаниях, одновременно, будто бы пытался что-то выбросить из кармана. Патрульные провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у гражданина отвертку, нож и куски бумаги с надписью одного из мессенджеров с учетной записью пользователя. В связи с тем, что последнее время увеличилось количество краж номерных знаков, особенно иностранной регистрации, а под стеклоочистителями люди находят похожие послания, инспекторы решили проверить данную запись. Под ним в мессенджере был указан следующий текст - «По номерам, пишите сюда!».

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили мужчину в Сумской отдел полиции.

Право Автономера Кража
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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