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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20135

Патрульные оперативно задержали веловора (видео)

7 августа, в полночь, на линию 102 поступило сообщение о краже велосипеда на улице Харьковской.

Экипаж патрульной полиции в считанные минуты прибыл на место происшествия. Заявителем оказался иностранец, который сообщил, что познакомился с ранее неизвестным гражданином. После непродолжительного общения, 21-летний пострадавший попросил нового приятеля посмотреть за его велосипедом, пока тот отойдет. Когда он вернулся, то его ожидал настоящий сюрприз, ведь ни велосипеда, ни недавнего приятеля на месте уже не было. Гражданин предоставил приметы предполагаемого вора, которые были переданы всем экипажам патрульных.

Через несколько минут на улице Прокофьева полицейские роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который, как и велосипед, отвечал ориентированию. Как только инспекторы направились в его сторону, мужчина начал уезжать. Дальнейшее его движение заблокировал еще один экипаж, после чего мужчина бросил велосипед и начал бежать с места происшествия, однако уже через несколько метров был задержан.

Им оказался 23-летний сумчанин, который до этого имел проблемы с законом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) УК. Продолжается следствие.

Право Кража Кража велосипеда
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