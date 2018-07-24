На Сумщине бывшие работники украли у фермера поросят

В Ямпольское отделение полиции с заявлением об исчезновении породистых поросят обратился 68-летний местный житель. Мужчина объяснил правоохранителям, что держит фермерское хозяйство по разведению скота и течение нескольких дней не досчитался поросят породы «Ландрас».
После осмотра места происшествия правоохранители установили, что в сарай злоумышленники попали через окно. В ходе опроса местных жителей, правоохранителей заинтересовал один из бывших работников фермы, который предлагал односельчанам приобрести поросенка. Работники полиции разоблачили злоумышленника, и во время беседы с ним последний признался в содеянном.
31-летний мужчина объяснил, что кражу совершил из-за отсутствия денег. «Мужчина поймал поросенка, спрятал в футболку и понес в лесополосу. После чего продал местному жителю за 500 гривен. Полученные деньги потратил на спиртное», - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции.
Правоохранители установили, что второго поросенок украл также бывший работник - 38-летний местный житель.
Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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