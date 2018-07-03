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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26124

В ряде сумских многоэтажек восстановили горячее водоснабжение

Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует жителей о восстановлении горячей воды в жилых домах.

Здесь сообщают, что горячее водоснабжение восстановили сегодня в связи с досрочным завершением ремонтных работ теплосетей после проведения восьмого этапа гидравлических испытаний на трассе № 4, который согласно графику начался 13 августа, а должен был завершиться 23 августа.

Водоснабжения восстановили в домах: № 4, № 6, № 8, № 46 по ул. Г. Кондратьева; № 76, № 101, № 109, № 117, № 127 по ул. Петропавловской, № 10 по ул. Зои Космодемьянской; № 2, № 2 и № 15 по ул. Шишкаревская; № 3, № 5 по ул. Береста.

Общество Гидравлические испытания Горячая вода
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