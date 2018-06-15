В Сумском СИЗО провели обыски С 20 по 22 августа 2018 года в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, выполняющих функцию следственного изолятора, Северо-Восточного межрегионального управления, в рамках операции «ЩИТ», было проведено общее обыски с привлечением дополнительных сил и средств.

Обысками были охвачены все помещения, камеры режимных корпусов, осмотрены личные вещи всех осужденных и заключенных. Кроме того, проведены технические осмотры камер, тщательно проверено решетки, стены, полы, потолки, кровати, столы, канализационные и водопроводные коллекторы. В результате проведенных мероприятий в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» изъяты: - мобильный телефон - 6 ед.; - зарядное устройство к мобильным телефонам - 2 ед.; - батареи к мобильным телефонам - 4 ед.; - SIM- карты - 6 ед.; - продукты брожения - 17 л; - игральные карты - 2 ед.; - колюще-режущие предметы - 8 ед.; - WI-FI роутер - 1 ед.