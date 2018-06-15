В Сумском СИЗО провели обыски

Обысками были охвачены все помещения, камеры режимных корпусов, осмотрены личные вещи всех осужденных и заключенных. Кроме того, проведены технические осмотры камер, тщательно проверено решетки, стены, полы, потолки, кровати, столы, канализационные и водопроводные коллекторы.
В результате проведенных мероприятий в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» изъяты:
- мобильный телефон - 6 ед.;
- зарядное устройство к мобильным телефонам - 2 ед.;
- батареи к мобильным телефонам - 4 ед.;
- SIM- карты - 6 ед.;
- продукты брожения - 17 л;
- игральные карты - 2 ед.;
- колюще-режущие предметы - 8 ед.;
- WI-FI роутер - 1 ед.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....
12 июля в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» проведено практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи для осужденных отделения по...
Сегодня, 6 июля, на базе государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», состоялись совместные учения персонала следственного изолятора, Национальной гвардии Украины и...
В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В Сумах прошли соревнования по футзалу среди учреждений исполнения наказаний области....