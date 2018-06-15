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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59239

В Сумском СИЗО провели обыски

С 20 по 22 августа 2018 года в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний, выполняющих функцию следственного изолятора, Северо-Восточного межрегионального управления, в рамках операции «ЩИТ», было проведено общее обыски с привлечением дополнительных сил и средств.

Обысками были охвачены все помещения, камеры режимных корпусов, осмотрены личные вещи всех осужденных и заключенных. Кроме того, проведены технические осмотры камер, тщательно проверено решетки, стены, полы, потолки, кровати, столы, канализационные и водопроводные коллекторы.

В результате проведенных мероприятий в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» изъяты:

- мобильный телефон - 6 ед.;

- зарядное устройство к мобильным телефонам - 2 ед.;

- батареи к мобильным телефонам - 4 ед.;

- SIM- карты - 6 ед.;

- продукты брожения - 17 л;

- игральные карты - 2 ед.;

- колюще-режущие предметы - 8 ед.;

- WI-FI роутер - 1 ед.

Право СИЗО
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