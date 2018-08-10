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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29515

У Сумах відзначають День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, на Сумщині святкують День Незалежності України.

Ранок розпочався з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні біля пам’ятного знаку та Героїв, які загинули, захищаючи суверенітет нашої країни на Сході.

В урочистостях взяли участь керівництво міської і обласної влади, духовенство, військовослужбовці, учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій та мешканці міста.

До сумчан, які зібралися тут, звернулися очільники міста та області.

- Процес здобуття незалежності дуже не простий. І зараз ми по-справжньому її відстоюємо, втрачаючи, нажаль, своїх найкращих синів. Тому ми маємо усі разом відстоювати нашу незалежністю, бо як сказано у Святому Письмі: «Царство, яке розділене, не встоїть». Ми маємо бути єдиними, сильними і будувати успішну країну. Ми – народ, правда і сила якого ніким звойована ще не була», – зазначив у вітальному слові голова облдержадміністрації Микола Клочко.

- У цей день особливо важливо нагадати усім про ту ціну, яку заплатили наші Герої за правду і волю, тож треба згадувати всіх, завдяки кому ми сьогодні маємо шанс будувати майбутнє нашої країни, - відзначив мер Сум Олександр Лисенко.

Хвилиною мовчання та спільною молитвою присутні вшанували пам'ять полеглих бійців, які у різний час відділи своє життя у боротьбі за незалежність України.

Потому учасники святкувань урочистою колоною у супроводі військового оркестру рушили до центра міста, де біля пам’ятника Тарасу Шевченку юні жителі Сумщини дарували гарний настрій усім присутнім віршами про Україну і незалежність та запальними співами і танцями.

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