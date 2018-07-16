С погибшим в День Независимости на Донбассе Станиславом Дьяконовым простятся завтра

Завтра, 28 августа, в селе Сергеевка Белопольского района состоится прощание с 33-летним Станиславом Васильевичем Дьяконовым, уроженцем села Красное. До войны работал строителем, на фронте находился с 2015 года. У него остались мать и два брата.
24 августа в зоне проведения Операции объединенных сил погиб уроженец Белопольщины Станислав Дьяконов....
22 августа с 8.00 до 17.00 будет временно прекращено распределение природного газа в Белопольском районе....
Сообщено о подозрении матери, которая оставила свою дочку без помощи после избиения отцом....
8 августа в 9 утра в Белопольское отделение полиции позвонил аноним, который сообщил об опасной находке, которую обнаружил в реке...
На Сумщине задержан мужчина, который нанес тяжелые травмы собственной дочери и оставил ее умирать.... 1