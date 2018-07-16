С погибшим в День Независимости на Донбассе Станиславом Дьяконовым простятся завтра Военнослужащий 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислав Дьяконов погиб 24 августа в районе пгт Пивденное Донецкой области от смертельного ранения, полученного во время боя с наемниками РФ.

Завтра, 28 августа, в селе Сергеевка Белопольского района состоится прощание с 33-летним Станиславом Васильевичем Дьяконовым, уроженцем села Красное. До войны работал строителем, на фронте находился с 2015 года. У него остались мать и два брата.