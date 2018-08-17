ПФК «Сумы» подписал двух новичков

Сегодня сумская команда усилилась двумя новыми игроками: Лукой Надирадзе и Антоном Савиным. Футболисты заключили соглашения до конца сезона, пишет ua-football.com.
Предыдущей командой Надирадзе был «Олимпик» U21, а Савина - ФК «Полтава».
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