ПФК «Сумы» подписал двух новичков После того, как ПФК «Сумы» пришлось попрощаться с рядом ключевых игроков и нескольких поражений, селекционный отдел клуба работает над поиском новых футболистов, которые могли бы усилить игру.

Сегодня сумская команда усилилась двумя новыми игроками: Лукой Надирадзе и Антоном Савиным. Футболисты заключили соглашения до конца сезона, пишет ua-football.com. Предыдущей командой Надирадзе был «Олимпик» U21, а Савина - ФК «Полтава».