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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24383

За месяц число работников Сумского НПО уменьшилось на 10%

На сегодня на заводе работает 4,5 тыс. человек.

Об этом сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко.

Он сообщил, что предприятие задолжало своим работникам почти 161 млн грн. А за последгюю неделю было погашено всего 458 тыс.грн задолженности.

Экономика СМНПО

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