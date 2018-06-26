За месяц число работников Сумского НПО уменьшилось на 10% На сегодня на заводе работает 4,5 тыс. человек.

Об этом сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко.

Он сообщил, что предприятие задолжало своим работникам почти 161 млн грн. А за последгюю неделю было погашено всего 458 тыс.грн задолженности.