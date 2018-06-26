За месяц число работников Сумского НПО уменьшилось на 10%

Об этом сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко.
Он сообщил, что предприятие задолжало своим работникам почти 161 млн грн. А за последгюю неделю было погашено всего 458 тыс.грн задолженности.
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