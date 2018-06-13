Боец с Сумщины погиб на Донбассе

олдат был эвакуирован врачебной бригадой медпункта батальона и доставлен в госпиталь с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, 8 сентября около часа ночи сердце военнослужащего остановилось.
В связи со смертью бойца в Глухове 9 и 10 сентября объявлены днями траура.
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19 июня в 20-летнего Руслана Баглыка попал вражеский снайпер....
Как сообщили в областном военкомате, житель Лебединщины Степан Литковец погиб 6 июня....