Боец с Сумщины погиб на Донбассе 7 сентября в зоне проведения ООС тяжелое ранение получил старший солдат Владислав Николаевич Карпунь, стрелок зенитно-ракетного взвода 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

олдат был эвакуирован врачебной бригадой медпункта батальона и доставлен в госпиталь с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, 8 сентября около часа ночи сердце военнослужащего остановилось.

В связи со смертью бойца в Глухове 9 и 10 сентября объявлены днями траура.