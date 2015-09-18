В Сумах отметят День отца

Праздник, инициатором которого является Международная общественная организация «Международный Центр отцовства», пройдет под лозунгом «Я горжусь - я папа!».
Организаторами празднования выступают отдел по делам молодежи и спорта, МОО «Международный Центр отцовства», управление образования и науки облгосадминистрации, Ассоциация христиан-педагогов Сумской области, Общественный фонд «Сумы», городской центр досуга молодежи и ОО «ГРОМ».
В день праздника в 11:30 отцы с детьми соберутся у фонтана «Садко», чтобы оттуда двинуться маршем через ул. Соборную до детского парка «Сказка», где их будет ждать концертно-игровая программа.
Региональный координатор МОО «Международный Центр отцовства» в Сумской области Игорь Карпенко отмечает, что целью мероприятия является внедрение празднования в Украине Всенародного Дня отца на национальном уровне, популяризация важности роли мужчины как отца в семье и обществе, привлечение мужчин к ответственному отцовству.
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