Сумские «Вороны» взяли «бронзу» в Черноморске

В первом матче «Вороны» обыграли местных «Дельфинов» 18:6. В ривненском дерби «Вест Сайд» обыграл РОК ДЮСШ «Колос» Западный Огонь-II 11:9.
Во второй день «Вороны» проиграли «Вест Сайду» 5:10, «Дельфины» - РОК ДЮСШ «Колос» Западный Огонь-II 5:16.
В заключительный день «Вороны» проиграли РОК ДЮСШ «Колос» Западный Огонь-II 7:15, а «Дельфины» обыграли «Вест Сайд» 11:7.
В итоге победу одержал «Вест Сайд», второе место заняли их земляки из РОК ДЮСШ «Колос» Западный Огонь-II, а сумчане стали третьими.
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