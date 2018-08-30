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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27251

Немцы приехали в сумской СИЗО проверять условия пребывания израильтянина

Сумской СИЗО посетили представители посольства Германии в Украине.

27 сентября государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетили сотрудники консульско-правового отдела Посольства Федеративной Республики Германии в Украине.

Они провели мониторинговую проверку условий пребывания гражданина Израиля, который находится в учреждении. В сопровождении руководства учреждения они ознакомились с условиями содержания осужденных и заключенных, посетили пищеблок учреждения, медицинскую часть, расположение отделения СПС, прогулочные дворики, спортивную комнату, комнаты приема передач и свиданий, магазин СИЗО. Также провели беседу с заключенным - гражданином Израиля.

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