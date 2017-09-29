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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали больше 33 тыс. грн

11 октября в сумской школе № 27 прошла традиционная Осенняя благотворительная ярмарка.

На школьном дворе собрались все желающие приобрести необходимое. Разнообразие цветов, выпечки, лучшие образцы урожая – все продавалось и покупалось. Уже традиционно работал Город мастеров: школьники изготавливали закладки. Настроение поднимали песни, флешмоб, подвижные игры.

Все вместе собрали 33 625 грн. Вырученные средства пойдут на реализацию проектов ученических коллективов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая» и на помощь приюту для животных.

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Общество Благотворительная ярмарка Школа № 27
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