На школьном дворе собрались все желающие приобрести необходимое. Разнообразие цветов, выпечки, лучшие образцы урожая – все продавалось и покупалось. Уже традиционно работал Город мастеров: школьники изготавливали закладки. Настроение поднимали песни, флешмоб, подвижные игры.
Все вместе собрали 33 625 грн. Вырученные средства пойдут на реализацию проектов ученических коллективов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая» и на помощь приюту для животных.
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