В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали больше 33 тыс. грн 11 октября в сумской школе № 27 прошла традиционная Осенняя благотворительная ярмарка.

На школьном дворе собрались все желающие приобрести необходимое. Разнообразие цветов, выпечки, лучшие образцы урожая – все продавалось и покупалось. Уже традиционно работал Город мастеров: школьники изготавливали закладки. Настроение поднимали песни, флешмоб, подвижные игры.

Все вместе собрали 33 625 грн. Вырученные средства пойдут на реализацию проектов ученических коллективов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая» и на помощь приюту для животных.