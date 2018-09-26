Сумские дорожники будут асфальтировать, асфальтировать и еще раз асфальтировать

Мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании специально поднял директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеру, чтобы услышать, чем сейчас занимаются дорожники.
- Мы продолжаем работать, - начал тот. – Делаем нижний слой по ул. Владимирской. Завтра планируем положить верхний слой на участке метров в 250-300 на Троицкой. Потом Марко Вовчок в четверг.
- До Августовской доходите? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.
- Нет, до Августовской не доходим, метров 200 еще остается, потому что сейчас уже 300 метров мы подготовили, а 200 метров остается. Но за 2-3 дня мы подготовим, и где-то суббота-воскресенье закончим. Потом переходим обратно на владимирскую, делаем верхний слой. Где-то в субботу закончим на Супруна, нижний слой, там верхний, посмотрим в зависимости от люков. Готовится участок по Гамалея, и планируем Данила Галицкого. На этой неделе мы каждый день будем укладывать асфальт, кроме установки бордюров. Параллельно работаем по тротуарам по 20 лет Победы. Ну, и начали работы по Садовой. Это то, что мы ставили задачу, то, что есть в планах, и то, что есть по деньгам.
- Хорошо, Александр Алексеевич, обращайтесь к работникам, работаем и в выходные, - дал поручение мэр. Вы видите, какие у нас теплые дни, какая у нас погода. Думаю, это последняя неделя, когда можно без ограничений класть асфальт. Я прошу асфальтировать, асфальтировать и еще раз асфальтировать. Я все объекты зафиксировал, прошу сделать их заблаговременно. И еще прошу вас сделать дорогу к центру «Береггиня». Давайте хотя бы выровняем.
- Марко Вовчок и Владимирскую закончим и переходим туда.
- Виталий Владимирович, - обратился мэр к начальнику горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства г-ну Шилову. – С вас технадзор, чтобы все было качественно и во время.
Напомним: планировалось также сделать спуск по пер. 9 Мая от ул. Воскресенской до ул. Кооперативной, но что-то пошло не так…
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