Сумские дорожники будут асфальтировать, асфальтировать и еще раз асфальтировать Осталась последняя неделя для дорожников для качественной укладки асфальта.

Мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании специально поднял директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеру, чтобы услышать, чем сейчас занимаются дорожники.

- Мы продолжаем работать, - начал тот. – Делаем нижний слой по ул. Владимирской. Завтра планируем положить верхний слой на участке метров в 250-300 на Троицкой. Потом Марко Вовчок в четверг.

- До Августовской доходите? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Нет, до Августовской не доходим, метров 200 еще остается, потому что сейчас уже 300 метров мы подготовили, а 200 метров остается. Но за 2-3 дня мы подготовим, и где-то суббота-воскресенье закончим. Потом переходим обратно на владимирскую, делаем верхний слой. Где-то в субботу закончим на Супруна, нижний слой, там верхний, посмотрим в зависимости от люков. Готовится участок по Гамалея, и планируем Данила Галицкого. На этой неделе мы каждый день будем укладывать асфальт, кроме установки бордюров. Параллельно работаем по тротуарам по 20 лет Победы. Ну, и начали работы по Садовой. Это то, что мы ставили задачу, то, что есть в планах, и то, что есть по деньгам.

- Хорошо, Александр Алексеевич, обращайтесь к работникам, работаем и в выходные, - дал поручение мэр. Вы видите, какие у нас теплые дни, какая у нас погода. Думаю, это последняя неделя, когда можно без ограничений класть асфальт. Я прошу асфальтировать, асфальтировать и еще раз асфальтировать. Я все объекты зафиксировал, прошу сделать их заблаговременно. И еще прошу вас сделать дорогу к центру «Береггиня». Давайте хотя бы выровняем.

- Марко Вовчок и Владимирскую закончим и переходим туда.

- Виталий Владимирович, - обратился мэр к начальнику горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства г-ну Шилову. – С вас технадзор, чтобы все было качественно и во время.

Напомним: планировалось также сделать спуск по пер. 9 Мая от ул. Воскресенской до ул. Кооперативной, но что-то пошло не так…