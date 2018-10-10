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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37306

Патрульные составили протокол на сумчанку, которая совершила кражу из супермаркета

На линию 102 поступило сообщение о женщине, которая обоснованно подозревается в совершении кражи в одном из супермаркетов на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 25-летняя женщина пыталась тайно похитить бутылку водки, предварительно положив ее в сумку и не рассчитавшись за нее на кассе.

Патрульные составили на сумчанку протокол об административном правонарушении по ст.51 (мелкое хищение чужого имущества путем кражи) КоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170-510 гривен, или исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест от 5 до 10 суток.

Право Кража

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