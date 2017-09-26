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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58856

Директор ДЮСШ, которого обвиняли в присвоении средств, отделался легким испугом

Суд провозгласил приговор по делу по факту растраты денежных средств КУ Сумского облсовета «Сумская областная детско-юношеская спортивная школа единоборств».

Сегодня, 22 октября, в деле в отношении директора областного коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная детско-юношеская спортивная школа единоборств» Д., обвиняемого по ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины, провозглашен приговор, которым последнего признано невиновными в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 366 УК Украины (по эпизоду подделки табелей учета использования рабочего времени; расчетно-платежных ведомостей; сведений зарплаты за 2012 год), по ч. 2 ст. 191 УК Украины (по эпизоду растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а именно денежных средств «Сумской ОДЮСШ единоборств» в интересах гражданина Б. в качестве начисленной заработной платы последнем в сумме 10708,60 грн. И денежных средств в качестве единственного социального взноса в сумме 3887,22 грн, а всего 14595,82 грн. за период с 16 апреля по 21 сентября 2012 года) и оправдано в связи с отсутствием в его действиях составов указанных уголовных правонарушений.

Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины (по эпизоду служебного подлога табелей учета использования рабочего времени, расчетно-платежных ведомостей; сведений зарплаты за 2014 год) и назначено ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 4250 грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а именно: контролем за использованием средств как в наличной, так и в безналичной форме и их оборотом на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 1 год.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины освобожден Д. от наказания в связи с истечением сроков давности.

Действия Д. переквалифицированы с ч. 3 ст. 191 УК Украины на ч. 2 ст. 191 УК Украины по эпизоду растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а именно: денежных средств «Сумской ОДЮСШ единоборств» в интересах гражданина Б. в качестве начисленной заработной платы последнему в сумме 11993,29 грн и денежных средств в качестве единого социального взноса в сумме 4353,56 грн., а всего 16346,85 грн. за период с 23 апреля по 1 октября 2014 года и признан виновным за эти преступления и назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а именно контролем за использованием средств как в наличной, так и в безналичной форме и их оборотом на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины Д. освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с п. П. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины возложены на Д. следующие обязанности:

- периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства.

Взыскано с Д. в пользу управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации 16346 гривен 85 коп. Взыскано с Д. процессуальные издержки в пользу государства в сумме 5651 грн. 36 коп, сообщает пресс-служба Белопольского районного суда.

Право Растрата

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