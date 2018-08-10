На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника Восточного филиала ООО «Секюрайти»

Событие произошло сегодня, 23 октября, около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира. В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти» сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Справка: деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.