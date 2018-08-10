На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы

Событие произошло сегодня, 23 октября, около 18.30 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира. В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти» сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области Рустамом Галаевым.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Справка: деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По иску прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок и с недобросовестного арендатора взыскана задолженность....
За парты в новопостроенной Герасимовской школе, что на Роменщине, сели 84 школьников, из них 12 первоклассников....
1 сентября в селе Герасимовка Роменского района состоится торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 120 ученических мест....
Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей с. Перекоповка Роменского района, которые систематически обворовывали своих соседей....
К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....