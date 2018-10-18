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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32155

На Сумщине полицейские поймали «домушника»

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний житель соседнего района, который в поисках денег, вломился в дом женщины и обокрал ее.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Липовой Долины. Она рассказала, что ее дом обокрали. По словам женщины, она ненадолго оставила свой дом, а когда вернулась, навесной замок был сорван, а из ее домохозяйства украли немало вещей.

«При выезде на место происшествия, сотрудники полиции установили, что из дома женщины злоумышленники украли велосипед, телевизионный тюнер, женскую плойку и даже фонарик, - комментирует ситуацию Андрей Перелазный, начальник Липоводолинского отделения полиции. - А при проверке вышли на ранее судимого за аналогичные преступления 32-летнего жителя соседнего района. Когда его разыскали и допросили, он признался в содеянном, объясняя свой поступок нехваткой денег. Похищенные вещи он продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды».

Следователи полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное злоумышленнику грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Липовая Долина

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