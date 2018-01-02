Сумской ЗАГС переезжает По техническим причинам сумской городской ЗАГС с завтрашнего дня временно будет осуществлять свою деятельность в помещении КУ «Агенция промоции «Сумы».

В связи с этим, в настоящее время изменен график работы учреждения, в частности: каждую пятницу и субботу Сумская городская галерея будет закрыта. Остальные дни учреждение работает по графику.