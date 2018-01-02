Сумской ЗАГС переезжает

В связи с этим, в настоящее время изменен график работы учреждения, в частности: каждую пятницу и субботу Сумская городская галерея будет закрыта.
Остальные дни учреждение работает по графику.
19 октября в 17:00 в помещении городской галереи состоится открытие выставки сумской фотохудожницы Натальи Говорухиной....
Городская галерея приглашает сумчан и гостей города посетить выставку коллекции работ из своего собрания....
26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне»....
27 лютого у Сумах відбудеться зустріч-бесіда про історію рідного краю....
Автентичний Щедрий Вечір відбудеться у «Агенції промоції «Суми»....