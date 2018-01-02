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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской ЗАГС переезжает

По техническим причинам сумской городской ЗАГС с завтрашнего дня временно будет осуществлять свою деятельность в помещении КУ «Агенция промоции «Сумы».

В связи с этим, в настоящее время изменен график работы учреждения, в частности: каждую пятницу и субботу Сумская городская галерея будет закрыта.

Остальные дни учреждение работает по графику.

Общество «Агенція промоції «Суми» ЗАГС Сумская городская галерея

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