Чтобы отдать долг, житель Сумщины обокрал соседку

О краже из дома в одном из сел Шосткинского района в полицию сообщила хозяйка усадьбы. Пожилая женщина рассказала: ночью в веранду ее дома проник неизвестный и похитил оттуда электроинструменты сына, стоимость которых составляет более 11000 гривен.
«Проведя первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, наши сотрудники установили причастность к краже 23-летнего местного парня, который уже имел ранее проблемы с законом, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Часть похищенного имущества подозреваемый успел отдать своему знакомому, таким образом рассчитавшись с ним за собственные долги, все остальное хранил дома».
Сейчас полицейские изъяли инструменты и вернули их заявительнице. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Следовательно, за подобную «находчивость» в решении собственных долговых обязательств человек может получить до шести лет лишения свободы.
В Путивльском районе 33-летний житель Глухова обокрал сожительницу своего знакомого....
Неоднократно судимый 30-летний мужчина проник в домохозяйство пожилой соседки и похитил из сарая алюминиевую трубу и 30 яиц....
Оперативники полиции разоблачили в совершении ряда преступлений 18-летнего жителя одного из сел Шосткинского района, который вместе со своим 14-летним сообщником...
Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний житель соседнего района, который в поисках денег, вломился в дом женщины и обокрал ее....
В селе Поляна Тростянецкого района работники полиции разоблачили 60-летнюю женщину, которая, ухаживая за немощным гражданином, потихоньку, путем свободного доступа, похитила...