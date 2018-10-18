Чтобы отдать долг, житель Сумщины обокрал соседку 26-летний житель Шосткинщины обворовал дом односельчанки.

О краже из дома в одном из сел Шосткинского района в полицию сообщила хозяйка усадьбы. Пожилая женщина рассказала: ночью в веранду ее дома проник неизвестный и похитил оттуда электроинструменты сына, стоимость которых составляет более 11000 гривен.

«Проведя первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, наши сотрудники установили причастность к краже 23-летнего местного парня, который уже имел ранее проблемы с законом, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Часть похищенного имущества подозреваемый успел отдать своему знакомому, таким образом рассчитавшись с ним за собственные долги, все остальное хранил дома».

Сейчас полицейские изъяли инструменты и вернули их заявительнице. В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Следовательно, за подобную «находчивость» в решении собственных долговых обязательств человек может получить до шести лет лишения свободы.