Городские власти: на сегодня в Сумах не работает 79 лифтов При этом у 113 лифтов закончился граничный срок эксплуатации.

Об этом сегодня, 8 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- На сегодня в городе 1032 лифта, - начал он. – По данным обслуживающего предприятия «Сумытеплоэнергоцентраль», из 775 лифтов коммунальной собственности в 274 завершается конечный срок эксплуатации и проведены обследования, а в 113 лифтах закончился граничный срок эксплуатации, проведено экспертное обследование. Насчет капитальных ремонтов, за 2018 год департаментом инфраструктуры было отремонтировано по договорам 105 лифтов, из них в ОСМД – 24. В 2017 году было отремонтировано 171 лифт, в 2016 – 142, в 2015 – 94, в 2014 – 77, в 2013 – 5.

По состоянию на 6 января 2019 года в городе не работает 79 лифтов. Из них 15 лифтов нуждаются в текущем ремонте, 64 – капитального.

Лифты, которые отработали граничный срок эксплуатации и требуют капитального ремонта будут включены в титульные списки на 2019 год. В бюджете предусмотрено 20 млн грн.

Напомним: управление Гоструда в Сумской области опубликовало список сумских лифтов, имеющих право на эксплуатацию. В нем всего 364 лифта.