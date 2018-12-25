Сумчанин украл в больнице две мобилки 33-летний сумчанин воспользовался невнимательностью работников регистратуры районной больницы, и украл из сумочки работницы медучреждения два дорогих мобильных.

Сейчас по этому факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража), в рамках которого следователи выясняют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.