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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06151

В Сумской исправительной колонии новый руководитель

Коллективу колонии сегодня, 10 января, представили и.о. начальника - Анатолия Гуменюка.

Новый руководитель переехал в Сумы с Луганщины. Там он работал начальником сектора социально-воспитательной и психологической работы управления Государственной пенитенциарной службы в Луганской области, пишет sumy.today.

С 2017 по октябрь 2018 года работал участковым офицером полиции, обслуживал села Чмыревка и Запорожское Старобельского отдела полиции в Луганской области. Был подполковником полиции.

С конца 2018 года работал начальником отдела социально-психологической службы Сумского СИЗО.

Из его декларации известно, что зарегистрирован он в Перевальске Луганской области. Имеет жену и дочь. Владеет квартирой и гаражом в Перевальске, а также автомобилем «ЗАЗ Дэу» 2004 г.в.

Что касается его предшественника Анатолия Гамалея, то, напомним сейчас находится на стационарном лечении. В отношении него в Ковпаковском районном суде г. Сумы рассматривается протокол о коррупции за премирование жены.

Право Анатолий Гуменюк
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