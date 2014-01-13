К юбилею соборности Украины НБУ выпустил памятную монету

Монета номиналом в 5 гривен выпущена тиражом в 40 тысяч штук и выйдет в оборот 17 января 2019 года. Новый денежный знак изготовлен из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) и весит 16,54 грамма.
На лицевой стороне монеты изображена надпись «УНР ЗУНР/», герб Украины и указан номинал. На обратной стороне монеты отчеканен фрагмент из Акта Злуки, а также гербы Львова и Киева. Монета включена в серию «Возрождение украинской государственности».
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