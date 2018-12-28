На Сумщине гость обокрал хозяйку

В Тростянецкое отделение полиции обратилась 25-летняя жительница района. Она рассказала, что у нее пропал мобильный после визита гостей. Сначала, по словам женщины, они отдыхали, а когда все вместе ушли, телефон, который заряжался в одной из комнат, исчез. Но поскольку в тот день никто другой к ней не заходил, заявительница была уверена, что один из гостей и является вором.
Правоохранители провели проверку и установили, что в тот вечер хозяйка дома неоднократно на некоторое время оставляла своих гостей, угощая их вкусными блюдами. Этим и воспользовался злоумышленник.
«Среди друзей заявительницы в поле зрения полиции сразу попал 26-летний мужчина, который ранее имел судимости за подобные преступления, - комментирует Игорь Кисилев, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Его разыскали и опросили. А когда попросили показать его мобильный, он вытащил ворованный телефон своей подруги. По его словам, он не планировал его возвращать, а думал оставить себе».
Мобильный правоохранители изъяли и вернули владелице. А в отношении мужчины по данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Роменские полицейские принимают меры, по розыску злоумышленниц, которые под видом целительниц, снимающих порчу, обокрали 82-летнюю женщину на 25 000 гривен....
Выехав на сообщение о семейной ссоре, работники полиции нашли у домашнего тирана предметы, похожие на гранату и запалы к гранате....
В Ромнах подросток пытался вынести мимо кассы магазина понравившиеся товары....
С начала года в области произошло 65 краж, из которых 48 полиция уже раскрыла. Только в течение последних выходных полицейские...
Патрульные обнаружили граждан, которые могут быть причастны к кражам из автомобилей....