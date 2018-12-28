На Сумщине гость обокрал хозяйку Тростянецкие полицейские разоблачили 26-летнего мужчину, который, находясь в гостях, обокрал хозяйку дома, похитив ее мобильный.

В Тростянецкое отделение полиции обратилась 25-летняя жительница района. Она рассказала, что у нее пропал мобильный после визита гостей. Сначала, по словам женщины, они отдыхали, а когда все вместе ушли, телефон, который заряжался в одной из комнат, исчез. Но поскольку в тот день никто другой к ней не заходил, заявительница была уверена, что один из гостей и является вором.

Правоохранители провели проверку и установили, что в тот вечер хозяйка дома неоднократно на некоторое время оставляла своих гостей, угощая их вкусными блюдами. Этим и воспользовался злоумышленник.

«Среди друзей заявительницы в поле зрения полиции сразу попал 26-летний мужчина, который ранее имел судимости за подобные преступления, - комментирует Игорь Кисилев, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Его разыскали и опросили. А когда попросили показать его мобильный, он вытащил ворованный телефон своей подруги. По его словам, он не планировал его возвращать, а думал оставить себе».

Мобильный правоохранители изъяли и вернули владелице. А в отношении мужчины по данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.