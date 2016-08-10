Сумчанам стал доступен бесплатный Гарвардский онлайн-курс по программированию На популярной образовательной платформе Prometheus продолжается регистрация на бесплатный курс CS50 Гарвардского университета – «Основы программирования».

Самая новая версия легендарного курса впервые будет сопровождаться профессиональным украинским переводом, а тематика лекций охватит широкий круг вопросов, начиная с алгоритмического мышления и заканчивая основами C, Python и JavaScript.

Как отмечают в Prometheus, публикация данного курса – это настоящее событие как для академических и профессиональных сообществ Украины, так и для всех украинцев. Самая новая версия курса – это возможность получать современные знания по программированию почти одновременно со студентами Гарварда. Перевод курса стал возможным при поддержке Фонда BrainBasket.

Курс Harvard CS50 считается одним из лучших курсов по основам программирования в мире. Он состоит из видеолекций преподавателей Гарварда и интерактивных практических заданий, позволяющих закрепить полученные знания.

Целевая аудитория курса – все, кто хочет изучить основы программирования, предварительный технический опыт необязателен.

Обучение начнется в феврале 2019 года. Зарегистрироваться на онлайн-курс уже может каждый желающий по ссылке.

Справка

Общественный некоммерческий проект Prometheus предоставляет свободный и абсолютно бесплатный доступ к лучшим учебным курсам университетского уровня всем желающим независимо от места проживания, возраста или состояния.

Фонд BrainBasket является некоммерческой организацией, цель которой – способствовать развитию образования украинцев в сфере IТ. Фонд был основан в 2014 году с видением объединения усилий всех игроков IТ-индустрии для подготовки 100 000 программистов до 2020 года.