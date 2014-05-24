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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Выборы-выборы! Помощник мэра Сум стал представителем Зеленского на Сумщине

Помощника мэра Сум Михаила Ананченко назначили представителем кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Сумской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Михаил Ананченко.

«Мой выбор - Владимир Зеленский! Он - честный и порядочный человек. Он не дает пустых обещаний и не врет о простых решениях. Ситуация слишком сложная и легко не изменится. Но я верю в постепенные позитивные изменения в нашей стране. Я буду работать на победу Владимира Зеленского, потому что он - один из нас. Впервые в жизни я готов агитировать и распространять идеи кандидата, потому что этот кандидат - наш шанс на лучшую жизнь!

Хочется поблагодарить всех тех, кто готов поддержать меня и мой выбор! А также тем, кто имеет альтернативные мнения, это крайне важно для меня. Хочу отметить, что я работаю в Сумском городском совете на должности помощника городского головы, но я работаю и всегда работал только на город и в интересах нашего города. И тем более, я никогда не имел отношения ни к каким политическим силам! Надеюсь, что люди не будут смешивать работу и политику! Верю в победу Зе!Команды и Владимира! Все будет Украина!!!» - написал г-н Ананченко.

Справка

Михаил Ананченко занимает должность поморника мэра Сум с 5 января.

Родился 17 ноября 1994 года в Сумах. Учился в школе № 23, а затем - в СумГПУ им. А. С. Макаренко по специальности «Иностранные языки», а с сентября - по специальности «Административный менеджмент».

С 2010 года был волонтером при детских домах, центрах реабилитации. В 2013 году - заместитель главы профсоюзной организации студентов в СумГПУ им. А. С. Макаренко.

Три года спустя был избран студенческим мэром города, а впоследствии - и студенческим президентом Украины. Является председателем комиссии по фандрайзингу Украинской ассоциации студентов, председателем Украинского молодежного совета, соавтором поправок к проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании».

Политика Владимир Зеленский Кандидаты Михаил Ананченко

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