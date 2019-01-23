На Сумщине горе-приятель украл мобилку у собутыльника На Роменщине 35-летний мужчина украл у своего товарища сотовый и пользовался им, пока правоохранители не вычислили его и не вернули изъятый телефон владельцу.

С сообщением о краже в Роменский отдел полиции обратился 57-летний местный житель. Он рассказал: из его квартиры пропал мобильный телефон стоимостью около 750 гривен.

Работники полиции в ходе оперативных мероприятий установили лицо, причастное к краже гаджета, - злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый приятель потерпевшего.

Как выяснилось, накануне злоумышленник приходил в гости к заявителю, и они некоторое время вместе общались за рюмкой. Для хорошего настроения хозяин включил музыку на своем мобильном телефоне. Но когда он вышел по делам, подвыпивший гость воспользовался моментом и незаметно украл мобильный телефон, после чего спокойно пошел домой.

В содеянном подозреваемый признался, объяснив, что все это время пользовался чужим гаджетом. Полицейские изъяли телефон и вернули его владельцу.

В полиции действия горе-гостя квалифицировали по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и открыли уголовное производство. Поэтому попытки заполучить для своих нужд телефон может стоить ему лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.