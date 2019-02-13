На Сумщине поймали вора, укравшего игрушки на подарок

В Шостке в полицию с заявлением о краже обратился управляющая одного из местных магазинов. Она рассказала, что просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидела, как один из посетителей украл детский игровой набор стоимостью более 200 гривен.
Установили и задержали подозреваемого участковые офицеры полиции Им оказался 22-летний местный. Мужчина признается, игрушки собирался подарить знакомым, но не успел.
Сейчас мужчина добровольно выдал полицейским похищенное, которое уже возвращено владельцам. Сейчас уголовное производство по факту кражи уже направлено в суд. Наказанием за его поступок может стать уплата немалого штрафа, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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