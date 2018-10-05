На Сумшине будут менять квартиры инвалидам Областная власть настаивает на дальнейшей реализации прошлогодней инициативы по обмену жилья для людей с особыми физическими потребностями.

В ходе видеоселекторного совещания по созданию жилищного фонда с учетом маломобильных групп населения глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко обратился к руководителям местных органов власти с предложением провести детальный мониторинг среди людей с ограниченными физическим возможностями, которые готовы осуществить обмен жилья на более приспособленное к их потребностям.

По словам директора областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового, обустройство пандусов не решает на 100% проблему обеспечения безбарьерности, ведь для маломобильных групп населения должно быть доступным не только вход в подъезд многоквартирного дома или любого учреждения, но и само помещение в целом.

По результатам обсуждения этого вопроса местные застройщики сообщили о готовности строить квартиры на первых этажах жилых домов, которые будут со всеми удобствами и соответствующими параметрами для людей с ограниченными физическими возможностями, но для этого необходимо знать точное количество людей, которые гарантированно будут готовы осуществить обмен собственного жилья.

Николай Клочко привел успешный прошлогодний пример обмена жилья, которым воспользовалась Олеся Манько, которая имеет ограниченные физические возможности.

«Маломобильные люди, которые действительно хотят получить приспособлено жилье, могут обменять, передав собственную квартиру в жилой фонд города и взамен получить у застройщика новую квартиру со всеми удобствами, - говорил Николай Клочко. - А городская или областная власть могла бы оказать помощь в компенсации разницы стоимости жилья».

Он отметил, что таким образом можно решить вопрос людей, которые по тем или иным проблемам в многоэтажном доме не могут даже выйти на улицу.

Также он обратился в органы местного самоуправления в Сумской области и главам райгосадминистраций с просьбой осуществить мониторинг людей с особыми потребностями, которые готовы на переезд и обмен жилья на таких условиях, пишет сайт ОГА.