На Сумщине рецидивистка обокрала собутыльника Работники полиции Шостки разоблачили ранее судимую 33-летнюю местную жительницу, которая, воспользовавшись удобным моментом, похитил из дома своего знакомого мобильный телефон.

О краже своего мобильного телефона из дома в полицию сообщил 39-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина объяснил правоохранителям, что накануне к нему в гости приходила его знакомая, и они хорошо посидели за рюмкой. Перебрав алкоголя, он заснул, а проснувшись, обнаружил, что гостья исчезла, а вместе с ней пропал и его сотовый. Именно ее он и заподозрил в краже, ведь раньше она украла у него велосипед.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой. Женщине 33 года, она имеет судимость за кражу.

Последняя призналась в содеянном и пояснила, что похищенный средство связи продала, а деньги потратила на собственные нужды.

Сейчас в отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.