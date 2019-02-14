На Сумщине рецидивистка обокрала собутыльника

О краже своего мобильного телефона из дома в полицию сообщил 39-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина объяснил правоохранителям, что накануне к нему в гости приходила его знакомая, и они хорошо посидели за рюмкой. Перебрав алкоголя, он заснул, а проснувшись, обнаружил, что гостья исчезла, а вместе с ней пропал и его сотовый. Именно ее он и заподозрил в краже, ведь раньше она украла у него велосипед.
Полицейские установили местонахождение подозреваемой. Женщине 33 года, она имеет судимость за кражу.
Последняя призналась в содеянном и пояснила, что похищенный средство связи продала, а деньги потратила на собственные нужды.
Сейчас в отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
60-летней женщине удалось трижды незаметно вынести продукты питания из одного и того же магазина....
Получив по поручению своей пожилой подопечной пособие на погребение мужа, 34-летняя соцработница присвоила его себе....
Злоумышленник проник в чужой дом, когда был замечен пенсионером, который жил неподалеку....
Шосткинец незаметно для работников магазина похитил с полки детский игрушечный набор....
На Сумщине неизвестные злоумышленницы обогатились на 72 000 гривен за счет доверчивых пенсионерок....