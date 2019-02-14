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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23154

На Сумщине рецидивистка обокрала собутыльника

Работники полиции Шостки разоблачили ранее судимую 33-летнюю местную жительницу, которая, воспользовавшись удобным моментом, похитил из дома своего знакомого мобильный телефон.

О краже своего мобильного телефона из дома в полицию сообщил 39-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина объяснил правоохранителям, что накануне к нему в гости приходила его знакомая, и они хорошо посидели за рюмкой. Перебрав алкоголя, он заснул, а проснувшись, обнаружил, что гостья исчезла, а вместе с ней пропал и его сотовый. Именно ее он и заподозрил в краже, ведь раньше она украла у него велосипед.

Полицейские установили местонахождение подозреваемой. Женщине 33 года, она имеет судимость за кражу.

Последняя призналась в содеянном и пояснила, что похищенный средство связи продала, а деньги потратила на собственные нужды.

Сейчас в отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район

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