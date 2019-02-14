В Шостке на горячем поймали «кабельщика»

Сообщение о срабатывании сигнализации в одном из подвальных помещений многоэтажки поступило в полицию от диспетчера «Укртелекома». По указанному адресу немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Шостки.
«При осмотре подвального помещения наши сотрудники застали там подозрительного мужчину, который уже срезал и приготовил на вынос более 20 метров кабеля, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где он сначала отрицал свою причастность к краже. Однако под влиянием неопровержимых доказательств сознался в содеянном, объяснив, что похищенные кабели собирался обжечь и продать».
Мужчине 24 года, он местный. Во время проверки его на причастность к совершению других подобных преступлений, правоохранители установили, что таким же образом он ранее похитил 14 метров кабеля из этого же подвала.
Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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