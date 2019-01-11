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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские команды успешно выступили на «Роботрафике»

Первые места в трех категориях финала всеукраинских соревнований «Роботрафик» заняли представители Сумщины.

На базе УВК № 141 в Киеве состоялись всеукраинские соревнования «Роботрафик», целью которых является популяризация научно-технического творчества учащихся, воспитание у детей чувства ответственности на дороге, является чрезвычайно актуальным.

В нынешнем «Роботрафике» приняли участие 16 команд из разных уголков Украины, по 3 участника в возрасте до 18 лет в каждой. Сумскую область успешно представили команды «WALL-E» и «SOGIBOT» из Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей.

В финале они завоевали первенство в категориях «Повышение безопасности дорожного движения», «Движение с максимальной скоростью по гоночной трассе» и «Правила Дорожного движения».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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