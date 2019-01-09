Сумские «фантомовцы» вернулись домой из зоны проведения ООС

Они выполняли обязанности, возложенные на подразделения Государственной фискальной службы Украины, привлеченные в состав Объединенных сил, на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения и в составе фискальных нарядов, препятствуя экономическим правонарушениям и контрабанде. Почти каждый день сотрудникам налоговой милиции области приходилось участвовать в резонансных задержаниях партий товаров и денежных средств при попытках их незаконного перемещения на временно неподконтрольную территорию, с достоинством выполняя свой долг по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей.
По результатам выявленных фактов нарушений порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 10 млн гривен. В отношении нарушителей составлено 40 административных протоколов по ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях; 36 - по статье 164 КУоАП; 3 - по статье 177-2 КоАП. К Едрей внесены сведения о 3 уголовных правонарушениях по признакам состава преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 205-1 УК Украины.
В район проведения операции Объединенных сил отправилась очередная ротация сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, которые заменили там своих коллег, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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