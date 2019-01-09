Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41210

Сумские «фантомовцы» вернулись домой из зоны проведения ООС

Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области, которые более 120 дней несли службу в опасных для жизни условиях в районе проведения Операции объединенных сил, защищая экономическую безопасность государства, вернулись домой.

Они выполняли обязанности, возложенные на подразделения Государственной фискальной службы Украины, привлеченные в состав Объединенных сил, на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения и в составе фискальных нарядов, препятствуя экономическим правонарушениям и контрабанде. Почти каждый день сотрудникам налоговой милиции области приходилось участвовать в резонансных задержаниях партий товаров и денежных средств при попытках их незаконного перемещения на временно неподконтрольную территорию, с достоинством выполняя свой долг по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей.

По результатам выявленных фактов нарушений порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 10 млн гривен. В отношении нарушителей составлено 40 административных протоколов по ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях; 36 - по статье 164 КУоАП; 3 - по статье 177-2 КоАП. К Едрей внесены сведения о 3 уголовных правонарушениях по признакам состава преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 205-1 УК Украины.

В район проведения операции Объединенных сил отправилась очередная ротация сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области, которые заменили там своих коллег, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право ГУ ГФС в Сумской области ООС Ротация Фантом

По тематике

Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы
Вчера 17:45

Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы

Работники полиции Сумской области не первый год помогают своим донецким и луганским коллегам поддерживать на территории Донбасса законность и правопорядок,...

Боевики на Донбассе взяли в плен военного с Сумщины (видео)
22.01.2019 15:13

Боевики на Донбассе взяли в плен военного с Сумщины (видео)

Боец 58-й Отдельно мотопехотной бригады Сухопутный войск Вооруженных сил Украины (место дислокации – г.Конотоп) Станислав Панченко, пропавший несколько дней назад...

Сумскую налоговичку-взяточницу отпустят под залог
14.01.2019 14:30

Сумскую налоговичку-взяточницу отпустят под залог

Сегодня, 14 января, в Заречном районном суде г. Сумы рассматривали ходатайство прокуратуры о мере пресечения подозреваемой в получении взятки начальнице...

В Сумах на взятке задержали налоговичку
11.01.2019 17:56

В Сумах на взятке задержали налоговичку

В Сумах задержан начальник отдела ГУ ГФС в Сумской области во время получения 90 тыс. грн взятки....

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов
09.01.2019 17:35

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Один король — одна Франция» Пьер Шоллер (Франция, Бельгия, 2018)
«Один король — одна Франция» Пьер Шоллер (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.