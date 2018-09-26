Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0479

В Сумах пройдет чемпионат Украины по гимнастике

Сумчан приглашают на молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике.

Соревнования пройдут 23-24 марта в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38).

Начало турнира в субботу в 10.00, в воскресенье – в 9.00. Вход свободный.

Спорт Эстетическая гимнастика

По тематике

Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике
14.03.2019 10:50

Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике

В Сумах пройдет молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике....

Сумские гимнастки отличились в Минске
05.02.2019 08:30

Сумские гимнастки отличились в Минске

2-3 февраля в столице Беларуси проходил турнир по эстетической гимнастике «Сильфида 2019»....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
17.12.2018 08:11

Сумские гимнастки отличились в Харькове

Сумская «Грация» имеет хорошую традицию в декабре посещать Всеукраинский турнир по эстетической гимнастике в г. Харьков....

Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже
28.10.2018 17:53

Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже

26-27 октября в Париже (Франция) проходил чемпионата мира по эстетической гимнастике «World Cup III & Challenge Cup III»....

Сумские гимнастки отличились сразу на двух турнирах
26.09.2018 08:35

Сумские гимнастки отличились сразу на двух турнирах

На выходных воспитанницы Сумской областной федерации эстетической гимнастики принимали участие в двух турнирах в Виннице....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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