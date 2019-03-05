В Ромнах воровку «вычислили» с помощью видеокамер Находясь в магазине, 45-летняя женщина незаметно для работников магазина взяла с полки и тайком вынесла набор картриджей для бритья.

С заявлением в Роменский отдел полиции о краже обратился управляющий сети косметических магазинов. Он рассказал, что просматривая архив камер видеонаблюдения увидел, как одна из посетительниц магазина украла набор картриджей для бритья. Стоимость похищенного составила около 500 гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, опираясь на изображение с камеры видеонаблюдения магазина, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя жительница Ромен, которая ранее никогда не попадала в поле зрения сотрудников полиции. Последняя призналась, что похитят картриджи для бритья, хранила их по месту жительства,и даже ими не пользовалась. Женщина утверждала, что к этому ее подтолкнуло тяжелое материальное положение.

Сейчас полицейские изъяли похищенный набор и вернули владельцу. В отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.