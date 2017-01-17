На Сумщині і Житомирщині одночасно говорили про двох відомих поетів - Олександра Олеся та Олега Ольжича У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася теле-скайп-зустріч із бібліотекарями Житомирської обласної та Білопільської районної бібліотек.

У Всесвітній день поезії говорили про Олександра Олеся, котрий пов'язаний із Сумщиною та Білопільщиною зокрема, та його сина Олега Ольжича, який народився на Житомирщині

Завідуюча відділом краєзнавчої літератури і бібліографії Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, модератор теле-скайп-зустрічі Ольга Малиш повідомила, що такі теле-скайп-зустрічі стали вже традицією у рамках відзначення Всесвітнього дня поезії на Сумщині.

«Спочатку ми їх проводили між бібліотеками нашої області, а нещодавно почали організовувати міжобласні творчі зустрічі. У минулому році, зокрема, до нас підключалися Львів і Хмельницький. А цього року – Житомир», – говорила вона.

Учасники теле-скайп-зустрічі – бібліотекарі, поети, краєзнавці, вчителі та школярі – читали поезії Олександра Олеся і Олега Ольжича, переглядали фільми, телепередачі та презентації про обох поетів. Також в Сумській обласній бібліотеці презентували спеціально для читачів Житомирщини книгу Олександра Олеся «Щоденник. Рік 1917 та інші поезії», яку було видано за сприяння облдержадміністрації коштом обласного бюджету.

«З грудня минулого року реалізується краєзнавчо-мистецький проект «Олександр Олесь у Сумах», – розповів відомий краєзнавець Юрій П’ятаченко. – Більше того, невдовзі в області відбудеться міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат», де вперше за його історію буде запроваджено рубрику «Поезія Олеся в авторській пісні».