Суд по делу главной финансистки мэрии Сум отложили из-за состояния ее здоровья

НАПК считает, что г-жа Липовая, будучи депутатом Сумского городского совета во время рассмотрения вопроса о продлении договора аренды земли предприятию ее сына на сессии горсовета не сообщила о конфликте интересов и проголосовала, пишет sumy.today.
Сегодня Светлана Липовая приехала в суд и заявила ходатайство об отложении судебного заседания в связи с состоянием его здоровья.
По словам ее адвоката Юрия Ломаки, при рассмотрении вопросов по Светлане Липовой на заседании НАПК она находилась на стационарном лечении. И сейчас еще плохо себя чувствует, поэтому заседание отложили. Но скрываться от суда она не собирается и будет отстаивать свою позицию, что никакого правонарушения не совершала.
Заседание отложили на 4 апреля на 8.30.
По данным Юрия Ломаки, речь идет о решении горсовета, которые были приняты в 2017 году. Предприятие, вопрос которого рассматривался на сессии действительно принадлежит ее сыну, однако он не является членом ее семьи, проживает отдельно, и ни Светлана Липовая, ни ее муж никакого отношения к этому предприятию не имеют. Светлана Липовая голосовала только за возвращение к рассмотрению на сессии вопроса по этому предприятию, даже не зная, что речь идет об ООО её сына. За само продлении аренды она не голосовала.
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