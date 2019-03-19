Суд по делу главной финансистки мэрии Сум отложили из-за состояния ее здоровья Сегодня, 29 марта, в Заречном райсуде Сум было назначено рассмотрение протоколов, которіе составило Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно депутата Сумского горсовета, директора департамента финансов Светланы Липовой.

НАПК считает, что г-жа Липовая, будучи депутатом Сумского городского совета во время рассмотрения вопроса о продлении договора аренды земли предприятию ее сына на сессии горсовета не сообщила о конфликте интересов и проголосовала, пишет sumy.today.

Сегодня Светлана Липовая приехала в суд и заявила ходатайство об отложении судебного заседания в связи с состоянием его здоровья.

По словам ее адвоката Юрия Ломаки, при рассмотрении вопросов по Светлане Липовой на заседании НАПК она находилась на стационарном лечении. И сейчас еще плохо себя чувствует, поэтому заседание отложили. Но скрываться от суда она не собирается и будет отстаивать свою позицию, что никакого правонарушения не совершала.

Заседание отложили на 4 апреля на 8.30.

По данным Юрия Ломаки, речь идет о решении горсовета, которые были приняты в 2017 году. Предприятие, вопрос которого рассматривался на сессии действительно принадлежит ее сыну, однако он не является членом ее семьи, проживает отдельно, и ни Светлана Липовая, ни ее муж никакого отношения к этому предприятию не имеют. Светлана Липовая голосовала только за возвращение к рассмотрению на сессии вопроса по этому предприятию, даже не зная, что речь идет об ООО её сына. За само продлении аренды она не голосовала.