На Сумщине воры залезли в автобус

Сообщение о том, что в припаркованный у многоквартирного дома автобус проникли двое неизвестных, на линию «102» поступило около часа ночи от одного из жителей этой многоэтажки. Пожилой мужчина рассказал: из-за бессонницы вышел на балкон и увидел, как двое неизвестных проникают в автобус ПАЗ, припаркованного у подъезда.
Информация об этом была передана по каналам объединенного связи, и первой ее на служебный планшет получила дежурная группа реагирования полиции охраны. Правоохранителям хватило полторы минуты, чтобы прибыть на указанное свидетелем место.
В автобусе, действительно, полицейские застали двух молодых людей, которые как раз осматривали приборы управления и механизмы, решая, что первым следует демонтировать. Задержанные оказались местными жителями в возрасте 26 и 24 лет. Они были доставлены в райотдел, где с ними общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства их поступка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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