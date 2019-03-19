Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3678

На Сумщине воры залезли в автобус

Вызванный случайным свидетелем наряд настолько быстро прибыл на место события, что воры, которые проникли в припаркованный автобус, даже ничего не успели демонтировать.

Сообщение о том, что в припаркованный у многоквартирного дома автобус проникли двое неизвестных, на линию «102» поступило около часа ночи от одного из жителей этой многоэтажки. Пожилой мужчина рассказал: из-за бессонницы вышел на балкон и увидел, как двое неизвестных проникают в автобус ПАЗ, припаркованного у подъезда.

Информация об этом была передана по каналам объединенного связи, и первой ее на служебный планшет получила дежурная группа реагирования полиции охраны. Правоохранителям хватило полторы минуты, чтобы прибыть на указанное свидетелем место.

В автобусе, действительно, полицейские застали двух молодых людей, которые как раз осматривали приборы управления и механизмы, решая, что первым следует демонтировать. Задержанные оказались местными жителями в возрасте 26 и 24 лет. Они были доставлены в райотдел, где с ними общаются следователи, выясняя мотивы и обстоятельства их поступка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

Вчера 13:32

Жительница Шостки украла у подруги планшет

В Шостке ради собственной прихоти женщина обокрала подругу....

В Сумах средь бела дня поймали «металлистов»
27.03.2019 17:56

В Сумах средь бела дня поймали «металлистов»

Сумчан, которые могут быть причастны к похищению металлолома, обнаружили сумские патрульные....

27.03.2019 17:09

В Ахтырке грузчик украл у хозяйки магазина тысячу долларов

Сотрудники полиции разоблачили в совершении кражи ранее судимого 46-летнего грузчика, который вытащил из сумки владелицы торговой точки денежные средства на...

27.03.2019 10:48

На Сумщине у почтальона украли 10 тысяч

Работники полиции раскрыли кражу 10 000 гривен, совершенную из сумки почтальона....

27.03.2019 10:29

Шосткинец обокрал магазин, чтобы отпраздновать день рождения жены

Продуктов питания на общую сумму более 500 гривен похитил из супермаркета 32-летний житель Шостки....

Новости

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03
В Сумах полиция разоблачила группу «закладчиков» психотропных веществ (видео)
Сегодня 16:59
На Сумщине воры залезли в автобус
Сегодня 16:36
В Кролевце заработала новая цифровая рентген-система
Сегодня 15:55
В Сумской областной больнице открыли центр рентгенэндоваскулярной хирургии
Сегодня 15:28
На Сумщине селянин жег траву, но загорелся сам
Сегодня 15:15
Сумские футзалисты проиграли в полуфинале кубка Украины
Сегодня 14:58
Сразу два порыва устранили сумские коммунальщики на главном коллекторе
Сегодня 14:56
Прокуратура требует уплатить почти 4 млн грн за загрязнение воздуха
Сегодня 14:42
На Сумщине завершились два этапа пробного ВНО
Сегодня 14:40
«Не сумне місто Суми»: у Сумах підбили підсумки гумористичного конкурсу
Сегодня 14:31
В Сумах потратили 1,6 млн грн на камеры в школах
Сегодня 14:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.