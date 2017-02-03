Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:29292

Сумская силачка выиграла чемпионат Украины

В Коломые проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

16-летняя сумчанка Владислава Дорош стала лучшей в весовой категории до 64 кг. Это уже третья победа в 2019 году воспитанницы тренера Вадима Васильченко (ДЮСШ «Украина»).

Спорт Тяжелая атлетика

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Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике
08.02.2019 21:31

Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике

В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов...

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике
11.10.2018 12:21

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет....

09.02.2018 15:06

Роменский тяжелоатлет стал бронзовым призером чемпионата Украины

В Харькове продолжается чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР по тяжелой атлетике....

08.02.2018 12:49

Сумчанка взяла бронзу на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

В Харькове проходит чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ, СДЮШОР, специализированных учебных заведений спортивного профиля по тяжелой атлетике....

Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике
03.02.2017 09:48

Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике

С 1 по 4 февраля в Чернигове проходит кубок Украины по тяжелой атлетике....

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Сумская силачка выиграла чемпионат Украины
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Афиша

«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
«Белый лебедь» Анне Севитски (Норвегия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:4518:00
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
«Битва за Землю» Руперт Уайатт (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:5020:3022:50
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
«Навсикая из долины ветров» Япония, США (Австралия, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -18:30
Mother Fest (12+)
Mother Fest (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D -16:50
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
«Мы» Джордан Пил (США, 2019)
Кино Дружба
19-25 - 65 грн.
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
«Плейбой под прикрытием» Филипп Лашо (Франция, 2018)
Кино Космос
20:30 — 55 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
12:40 — 45 грн. 18:20 — 55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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