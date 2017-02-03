Сумская силачка выиграла чемпионат Украины В Коломые проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

16-летняя сумчанка Владислава Дорош стала лучшей в весовой категории до 64 кг. Это уже третья победа в 2019 году воспитанницы тренера Вадима Васильченко (ДЮСШ «Украина»).